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Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании

Четверг, 17 сентября 2020, 12:57

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда его доставили в ночь на четверг в противоковидной капсуле.

Источник: пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко на брифинге 17 сентября, цитирует "Суспільне"

Прямая речь: "Ночью он был доставлен специализированным медицинским самолетом в Германию в противоковидной капсуле - по последним медпротоколам, больные COVID транспортируются именно таким образом.

Доставлен был не так, как представляли это некоторые "дружелюбные" паблики, не в аппарате искусственной вентиляции легких, он был подключен к аппарату високопотоковой подачи кислорода. Он был абсолютно в сознании, в сознании он находится и сейчас".

Детали: В горсовете признали, что на этой неделе состояние Кернеса ухудшилось, медики, мол, связывают это с ранением после покушения в 2014 году. По словам Сидоренко, COVID у Кернеса спровоцировал не только воспаление легких, но и "эхо того выстрела".

Спикер горсовета также заявил, что мэр не хотел покидать Украину, но согласился лететь в Германию "под давлением близких и родных".

В клинике в Германии Кернес пройдет полное обследование. По словам Сидоренко, сейчас жизни Кернеса ничего не угрожает. Он настаивает, что слухи и сплетни о коме, отеке мозга, инсульте у мэра, являются фейками, которые запускаются специально.

Что было ранее: 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.

15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Темы: КернескоронавирусCovid-2019


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