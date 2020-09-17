Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российского оппозиционера Алексея Навального, который выздоравливает после отравления "Новичком", предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Источник: Facebook-страница профессора американского университета Ратгерс Сергея Ерофеева

Прямая речь: "Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира".

Детали: По его словам, среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.

Ерофеев в комментарии "Эхо Москвы" объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.

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