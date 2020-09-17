Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Четверг, 17 сентября 2020, 13:33
Российского оппозиционера Алексея Навального, который выздоравливает после отравления "Новичком", предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
Источник: Facebook-страница профессора американского университета Ратгерс Сергея Ерофеева
Прямая речь: "Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира".
Детали: По его словам, среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.
Ерофеев в комментарии "Эхо Москвы" объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.
- Cейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.