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Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Четверг, 17 сентября 2020, 13:33
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российского оппозиционера Алексея Навального, который выздоравливает после отравления "Новичком", предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Источник: Facebook-страница профессора американского университета Ратгерс Сергея Ерофеева

Прямая речь: "Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира". 

Детали: По его словам, среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.

Ерофеев в комментарии "Эхо Москвы" объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.
  • Cейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось. 

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Темы: НавальныйРосcияНобелевская премия
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