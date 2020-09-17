ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про вибори

Центральна виборча комісія з 21 вересня запустить безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на якому у вигляді інтерактивної жартівливої інтернет-гри розповідатимуть про вибори.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі.

Кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами".

Деталі: Проєкт розробили для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій та кандидатів.

На порталі можна буде ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, принципи голосування та його організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері – без "жодних цитувань законів та нудних визначень".

Також повідомляється, що на сторінках проєкту оживуть ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".

Що було раніше: 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.

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