ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про вибори
Центральна виборча комісія з 21 вересня запустить безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на якому у вигляді інтерактивної жартівливої інтернет-гри розповідатимуть про вибори.
Джерело: пресслужба ЦВК
Дослівно: "21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі.
Кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами".
Деталі: Проєкт розробили для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій та кандидатів.
На порталі можна буде ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, принципи голосування та його організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері – без "жодних цитувань законів та нудних визначень".
Також повідомляється, що на сторінках проєкту оживуть ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".
Що було раніше: 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.
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Передісторія:
- 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.