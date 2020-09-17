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ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про вибори

Четвер, 17 вересня 2020, 13:58
Фото home.bt.com

Центральна виборча комісія з 21 вересня запустить безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на якому у вигляді інтерактивної жартівливої інтернет-гри розповідатимуть про вибори.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі.

Кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами". 

 

Деталі: Проєкт розробили для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій та кандидатів.

На порталі можна буде ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, принципи голосування та його організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері – без "жодних цитувань законів та нудних визначень".

Також повідомляється, що на сторінках проєкту оживуть ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".

Що було раніше: 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.

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Передісторія: 

  • 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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