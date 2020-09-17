Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про вибори

Четвер, 17 вересня 2020, 13:58
ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про вибори
Фото home.bt.com

Центральна виборча комісія з 21 вересня запустить безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на якому у вигляді інтерактивної жартівливої інтернет-гри розповідатимуть про вибори.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі.

Кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами". 

 

Деталі: Проєкт розробили для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій та кандидатів.

На порталі можна буде ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, принципи голосування та його організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері – без "жодних цитувань законів та нудних визначень".

Також повідомляється, що на сторінках проєкту оживуть ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".

Що було раніше: 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.

Читайте також: Запахло кров'ю. Як ключові партії готуються завдати удару Зеленському на виборах

Передісторія: 

  • 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: