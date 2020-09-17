ЦИК запустит веселую интернет-игру про выборы
Центральная избирательная комиссия с 21 сентября запустит бесплатный портал "ЦИК: Просветительство", на котором в виде интерактивной шутливой интернет-игры будут рассказывать о выборах.
Источник: пресс-служба ЦИК
Дословно: "21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просветительство", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме.
Каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими важными персонами".
Детали: Проект разработали для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов.
На портале можно будет ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, принципах голосования и его организации, об избирательных системах и других важных темах в простой манере – без "какого-либо цитирования законов и скучных определений".
Также сообщается, что на страницах проекта оживут иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве".
Что было раньше: 15 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы – документы можно подать до 24 сентября включительно.
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Предыстория:
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.