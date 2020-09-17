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Більше тисячі хасидів "обложили" український кордон: моляться й танцюють

Четвер, 17 вересня 2020, 16:05

Прикордонники продовжують посилено охороняти ділянку українсько-білоруського кордону, оскільки численні іноземці-паломники не полишають сподівання потрапити на територію України попри існуючі карантинні обмеження.

Джерело: перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко, якого цитує пресслужба ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Біля пункту пропуску "Нові Яриловичі" Чернігівщині станом на ранок 17 вересня  залишалися більше 1000 іноземців. Вони пройшли процедури прикордонного контролю на вихід з Республіки Білорусь та підходять до лінії державного кордону України.  Попри діючі обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, не полишають планів потрапити в Україну.

 

Пряма мова Нікіфоренка:  "Цих громадян, імовірно, ввели в оману, оскільки українська сторона інформувала про те, що пропуск для іноземців буде закрито. Державна прикордонна служба також неодноразово інформувала суміжну сторону. Окрім того, учора уряд прийняв рішення про призупинення пропускних операцій у пункті пропуску "Нові Яриловичі".

Пряма мова Демченка: "Паломник не полишають вмовлянь, аби їх пустили в Україну. Хоч на пару днів (єврейський новий рік Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 18 вересня по вечір 20-го –ред.). Від моменту прибуття до кордону вони постійно апелювали до незрозумілих обіцянок невідомо від кого, що їх мають пропустити. Прикордонники щоденно наголошують на забороні в’їзду іноземцям, однак ці пояснення не сприймаються. На жаль, ці люди обрали невірний шлях".

Деталі: Водночас прикордонники запевняють, що ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Налагоджена взаємодія з благодійними релігійними організаціями та офіційними установами (посольствами). Прикордонники допомагають волонтерам, які постачають іноземцям продукти харчування, воду та медикаменти.

З відео, зафільмованого ДПСУ, видно що паломники розташувались на території між двома суміжними пунктами пропуску у кількох наметах та автобусах.

Вони моляться, танцюють, співають, та періодично підходять розмовляти з українськими прикордонниками.

Українська правда
Теми: хасидиПрикордонна службакарантин


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