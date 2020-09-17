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Более тысячи хасидов "осаждают" украинскую границу: молятся и танцуют

Четверг, 17 сентября 2020, 16:05
Более тысячи хасидов осаждают украинскую границу: молятся и танцуют

Пограничники продолжают усиленно охранять участок белорусско-украинской границы, поскольку многочисленные иностранцы-паломники не оставляют надежды попасть на территорию Украины, несмотря на существующие карантинные ограничения.

Источник: первый зампредседателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, которого цитирует пресс-служба ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: У пункта пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской по состоянию на утро 17 сентября оставались более 1000 иностранцев. Они прошли процедуры пограничного контроля на выход из Республики Беларусь и подходят к линии государственной границы Украины. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они не оставляют планов попасть в Украину.

 

Прямая речь Никифоренко: "Этих граждан, вероятно, ввели в заблуждение, поскольку украинская сторона информировала о том, что пропуск для иностранцев будет закрыт. Государственная пограничная служба также неоднократно информировала смежную сторону. Кроме того, вчера правительство приняло решение о приостановлении пропускных операций в пункте пропуска "Новые Яриловичи".

Прямая речь Демченко: "Паломники не оставляют уговоров, чтобы их пустили в Украину. Хоть на пару дней (еврейский новый год Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го -ред.). С момента прибытия к границе они постоянно апеллировали к непонятным обещаниям неизвестно от кого, что их должны пропустить. Пограничники ежедневно подчеркивают запрет въезда иностранцам, однако эти объяснения не воспринимаются. К сожалению, эти люди выбрали неверный путь".

Детали: В то же время пограничники уверяют, что ситуация на границе остается контролируемой.

Налажено взаимодействие с благотворительными религиозными организациями и официальными учреждениями (посольствами). Пограничники помогают волонтерам, которые поставляют иностранцам продукты питания, воду и медикаменты.

С видео, снятого ГПСУ, видно что паломники расположились на территории между двумя смежными пунктами пропуска в нескольких палатках и автобусах.

Они молятся, танцуют, поют, и периодически подходят разговаривать с украинскими пограничниками.

Украинская правда
Темы: хасидыПограничная службакарантин
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