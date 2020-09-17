Российский рэпер "Баста" теперь может свободно приезжать в Украину

Российского рэпера "Басту", то есть Василия Вакуленко, исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и теперь он может свободно приезжать в Украину.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Дословно: "31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста").

То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка".

Детали: Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, а министерство обнародует и обновляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, Службы безопасности, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В сентябре 2017 СБУ запретила рэперу въезжать в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.

В 2018 году Минкульт внес его в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Последний раз артист выступал в Киеве в июне 2017 года.

Напомним: