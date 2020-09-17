 "ЄС" вимагає переглянути рішення Ради щодо формування конкурсної комісії САП

"Європейська Солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

Джерело: пресслужба "ЄС" з посиланням на лідера партії, п’ятого президента Петра Порошенка

Пряма мова Порошенка: "В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру.

Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш.

Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. І депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США.

"Європейська солідарність" вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу.

Деталі: Порошенко обіцяє у діалозі з міжнародними партнерами зробити все залежне, "щоби українці не потерпали через власну владу" та не втратили безвіз.

Дослівно: "Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації".

Що було раніше: Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії.

Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.

"Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" - голосували "проти".

В Офісі президента заявили, що ухвалення Радою постанови про визначення комісії "взяли до відома, як узяли до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".

Нагадаємо:

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет. Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.

і Удалову. Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

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