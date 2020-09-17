"ЕС" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Источник: пресс-служба "ЕС" со ссылкой на лидера партии, пятого президента Петра Порошенко

Прямая речь Порошенко: "В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.

Ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть со злым умыслом или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.

Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции с "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что у него земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США.

"Европейская солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса.

Детали: Порошенко обещает в диалоге с международными партнерами сделать все зависящее, "чтобы украинцы не страдали из-за собственной власти".

Что было раньше: Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии.

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

В Офисе президента заявили, что принятие Радой постановления об определении комиссии "приняли к сведению, как взяли к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".

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Напомним: