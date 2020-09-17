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"ЕС" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП

Четверг, 17 сентября 2020, 20:19

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Источник: пресс-служба "ЕС" со ссылкой на лидера партии, пятого президента Петра Порошенко

Прямая речь Порошенко: "В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.

Ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть со злым умыслом или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.

Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции с "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что у него земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США.

"Европейская солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса.

Детали: Порошенко обещает в диалоге с международными партнерами сделать все зависящее, "чтобы украинцы не страдали из-за собственной власти".

Что было раньше: Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии.

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

В Офисе президента заявили, что принятие Радой постановления об определении комиссии "приняли к сведению, как взяли к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".

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Напомним:

  • Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
  • В Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет. Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой. 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаЕСбезвизАнтикоррупционная прокуратура


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