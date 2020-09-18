Газогін під Чабанами відновили – ДСНС

Газогін під Чабанами у Київській області відновлено після розгерметизації, ним уже можна пустити газ.

Джерело: оперативна інформація Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу.

Станом на 7 годину 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу. Роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають".

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