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Газогін під Чабанами відновили – ДСНС

П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:21
dsns.gov.ua

Газогін під Чабанами у Київській області відновлено після розгерметизації, ним уже можна пустити газ.

Джерело: оперативна інформація Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу.

Станом на 7 годину 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу. Роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають".

Передісторія:

  • 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. 
  • Повідомлялося, що відновлення роботи на магістральному газопроводі КЗУ-1 займе 2-3 дні.

Теми: газКиївська областьДСНС


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