Газогін під Чабанами відновили – ДСНС
П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:21
Газогін під Чабанами у Київській області відновлено після розгерметизації, ним уже можна пустити газ.
Джерело: оперативна інформація Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу.
Станом на 7 годину 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу. Роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають".
Передісторія:
- 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи.
- Повідомлялося, що відновлення роботи на магістральному газопроводі КЗУ-1 займе 2-3 дні.