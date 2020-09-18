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Газопровод под Чабан восстановили – ГСЧС

Пятница, 18 сентября 2020, 08:21

Газопровод под Чабанами в Киевской области восстановлен после разгерметизации, по нему уже можно пустить газ.

Источник: оперативная информация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.

По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются".

Предыстория:

  • 15 сентября у населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу.
  • Сообщалось, что возобновление работы на магистральном газопроводе КЗУ-1 займет 2-3 дня.

Темы: газКиевская областьГСЧС


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