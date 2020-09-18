Газопровод под Чабан восстановили – ГСЧС
Пятница, 18 сентября 2020, 08:21
Газопровод под Чабанами в Киевской области восстановлен после разгерметизации, по нему уже можно пустить газ.
Источник: оперативная информация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.
По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются".
Предыстория:
- 15 сентября у населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу.
- Сообщалось, что возобновление работы на магистральном газопроводе КЗУ-1 займет 2-3 дня.