Газопровод под Чабан восстановили – ГСЧС

Газопровод под Чабанами в Киевской области восстановлен после разгерметизации, по нему уже можно пустить газ.

Источник: оперативная информация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.

По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются".

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