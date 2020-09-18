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"Облога" українського кордону: хасиди почали повертатися в Білорусь

П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:29
Облога українського кордону: хасиди почали повертатися в Білорусь
ДПСУ

Паломники-хасиди почали залишати територію поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" на українському кордоні з Білоруссю.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Станом на ранок п’ятниці була інформація, що поблизу українського кордону залишається близько тисячі іноземців. А в подальшому почали фіксувати зменшення тих, хто перебуває в полі нашого зору поряд із кордоном.

Крім того ми отримали інформацію, що паломники почали залишати це місце, пройшовши пункт пропуску в Білорусь, вони слідують вглиб території цієї країни".

Деталі: За наявними даними, наразі поблизу українського кордону перебувають близько 700 осіб. Напередодні ввечері там пройшов дощ.

Що передувало: З 14 вересня на ділянку українського кордону з Білоруссю в пункт "Нові Яриловичі" почали масово прибувати паломники-хасиди. Попри діючі обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, вони планували потрапити в Україну для святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 18 вересня по вечір 20-го –ред.). Українські прикордонники констатували, що цих людей ввели в оману, нібито білоруський напрямок кордону з Україною відкритий для іноземців.

Згідно з постановою уряду, в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Влада зробила певні виключення, але паломництво до них не входить.

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: хасидикордонПрикордонна служба
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