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"Осада" украинской границы: хасиды начали возвращаться в Беларусь

Пятница, 18 сентября 2020, 10:29
ГПСУ

Паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинской границе с Беларусью.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "По состоянию на утро пятницы была информация, что вблизи украинской границы остается около тысячи иностранцев. А в дальнейшем мы начали фиксировать уменьшение тех, кто находится в поле нашего зрения рядом с границей.

Кроме того, мы получили информацию, что паломники начали покидать это место: пройдя пункт пропуска в Беларусь, они следуют вглубь территории этой страны.

Детали: По имеющимся данным сейчас возле украинской границы находятся около 700 человек. Накануне вечером там прошел дождь.

Что предшествовало: С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.). Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев.

Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.

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Валентина Романенко, УП
Темы: хасидыграницаПограничная служба


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