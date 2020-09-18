Силовики шукають в Умані хасидів-нелегалів, вже є затримані

Прикордонники спільно з міграційною службою та поліцією перевіряють іноземців в Умані щодо можливості їх незаконного потрапляння в Україну.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram

Деталі: Державна прикордонна служба не виключає, що окремі іноземці могли підробити документи, які підтверджують мету їхнього приїзду в Україну, зокрема щодо лікування, різноманітних запрошень, а також не дотримання правил транзитного проїзду нашою країною, який міг тривати не більше 48 годин.

Правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотрималися умов в’їзду і знехтували законодавством України.

Їх буде видворено з України із забороною в’їзду щонайменше на 3 роки.

Що передувало: З 14 вересня на ділянку українського кордону з Білоруссю в пункт "Нові Яриловичі" почали масово прибувати паломники-хасиди. Попри діючі обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, вони планували потрапити в Україну для святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 18 вересня по вечір 20-го –ред.). Українські прикордонники констатували, що цих людей ввели в оману, нібито білоруський напрямок кордону з Україною відкритий для іноземців.

Станом на 18 вересня всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України з Білоруссю навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області, залишивши купи сміття.

Згідно з постановою уряду, в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Влада зробила певні виключення, але паломництво до них не входить.

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