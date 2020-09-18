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Силовики ищут в Умани хасидов-нелегалов, уже есть задержанные

Пятница, 18 сентября 2020, 16:49
Силовики ищут в Умани хасидов-нелегалов, уже есть задержанные

Пограничники совместно с миграционной службой и полицией проверяют иностранцев в Умани касательно возможности их незаконного попадания в Украину.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram

Детали: Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, которые подтверждают цель их приезда в Украину, в частности относительно лечения, различных приглашений, а также не соблюдения правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов.

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюдали условия въезда и пренебрегли законодательством Украины.

Они будут выдворены из Украины с запретом въезда минимум на 3 года.

 

Что предшествовало: С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.). Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев.

По состоянию на 18 сентября все иностранцы-паломники покинули территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, оставив кучи мусора.

Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.

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Украинская правда
Темы: Уманьхасидыполицияграница
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