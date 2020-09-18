Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Силовики ищут в Умани хасидов-нелегалов, уже есть задержанные

Пятница, 18 сентября 2020, 16:49

Пограничники совместно с миграционной службой и полицией проверяют иностранцев в Умани касательно возможности их незаконного попадания в Украину.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram

Детали: Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, которые подтверждают цель их приезда в Украину, в частности относительно лечения, различных приглашений, а также не соблюдения правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов.

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюдали условия въезда и пренебрегли законодательством Украины.

Они будут выдворены из Украины с запретом въезда минимум на 3 года.

 

Что предшествовало: С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.). Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев.

По состоянию на 18 сентября все иностранцы-паломники покинули территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, оставив кучи мусора.

Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.

Читайте также: "Хасидская народная республика". Как в разгар пандемии проходит еврейский Новый год в Умани

Украинская правда
Темы: Уманьхасидыполицияграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоХасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает

Зеленский говорит, что сам хочет независимую САП, а Порошенко пугает потерей безвиза

Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Выборы 2020: Данилов предупредил любителей "русского мира" в рясах

Все новости...
Умань
"Хасидская народная республика". Как в разгар пандемии проходит еврейский Новый год в Умани
Почти сотня спасателей обосновалась у могилы цадика Нахмана в Умани
Заведение в Умани отказалось обслуживать хасидов: полиция открыла дело
Последние новости
17:26
фотоВерховный суд о "пленках Вовка": Судебной власти "нанесен значительный ущерб"
17:26
Всемирный банк отложил выделение Украине транша на $350 млн
17:05
Украинская экономика во втором квартале упала на 11,4% – Госстат
17:00
Если бы не местные выборы, то больных COVID-19 было бы меньше – Зеленский
16:49
фотоСиловики ищут в Умани хасидов-нелегалов, уже есть задержанные
16:36
Украина нарастила внешний долг на 2,5 миллиарда долларов
16:36
Украинцы из разных городов смогут бесплатно проверить слух
16:26
фотоХасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора
16:22
Задержанный член Координационного совета Беларуси Знак объявил голодовку
16:00
В Киеве женщина, которая не стала суррогатной матерью, обманом продала своего ребенка
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!