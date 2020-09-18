Хасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття

Всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України з Білоруссю навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, якого цитує пресслужба ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Дейнеко зустрівся з керівниками підрозділів Нацполіції та Нацгвардії, які постійно перебували на кордоні разом з силами прикордонного відомства. Він обговорив поточну ситуацію та подальшу координацію дій між правоохоронцями.

Голова ДПСУ подякував прикордонникам, поліцейським та гвардійцям за належне виконання поставлених завдань щодо недопущення провокацій на кордоні, підтримання прикордонного режиму і режиму в пункті пропуску.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко роз’яснив, що пункт пропуску поновить свою роботу тільки у відповідності до нового рішення уряду.

Як свідчать фотографії прикордонників, паломники залишили по собі гори сміття.

На уточнююче запитання УП стосовно, хто має прибирати цей непотріб, Демченко зазначив, що все це відбувалося з білоруського боку кордону, тому вирішувати має суміжна сторона.

Паломники перебували на цій ділянці кордону з 14 вересня.

Передісторія:

Згідно з постановою уряду, в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Влада зробила певні виключення, але паломництво до них не входить.

З 14 вересня на ділянку українського кордону з Білоруссю в пункт "Нові Яриловичі" почали масово прибувати паломники-хасиди. Попри діючі обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, вони планували потрапити в Україну для святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 18 вересня по вечір 20-го –ред.).

Українські прикордонники констатували, що цих людей ввели в оману, нібито білоруський напрямок кордону з Україною відкритий для іноземців. Силовики кілька днів роз'яснювали іноземцям рішення українського уряду.

Уранці 18 вересня паломники-хасиди почали залишати територію поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі".

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