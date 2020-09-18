Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Якби не місцеві вибори, то хворих на COVID-19 було б менше – Зеленський

П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:00
Якби не місцеві вибори, то хворих на COVID-19 було б менше – Зеленський
Ельдар Сарахман, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори впливають на ситуацію з захворюванням на COVID-19 в Україні і якби не вони, то хворих на коронавірус було б менше.

Джерело: Зеленський під час візиту на Тернопільщину

Пряма мова: "Я вважаю, що якщо б не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було менше.

Завжди люди орієнтуються на лідера в будь-яких маленьких містечках і навіть селах завжди якщо вони бачать, що навіть голова села, ОТГ чи міста, мер... Якщо мер виходить і каже "я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає нічого страшного, я вважаю, що день міста можна проводити і збирати по 20-30 тисяч людей".

Люди ж бачать, орієнтуються і так себе поводять відповідно. Відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми з вами бачимо 3 тисячі (щодня хворих на COVID-19 в Україні)".

Деталі: За його словами, в Україні був достатньо ліберальний карантин, на відміну від інших країн.

Наразі ситуацію з коронавірусом в Україні Зеленський назвав однією з найскладніших.

Нагадаємо: 

  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Одесі та Дніпрі під час святкування дня міста.
  • Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування Дня Одеси 2 вересня. Він заявив, що порушить питання перед контролюючими органами щодо проведення подібних заходів.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЗеленськийкоронавірусмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: