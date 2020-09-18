Якби не місцеві вибори, то хворих на COVID-19 було б менше – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори впливають на ситуацію з захворюванням на COVID-19 в Україні і якби не вони, то хворих на коронавірус було б менше.

Джерело: Зеленський під час візиту на Тернопільщину

Пряма мова: "Я вважаю, що якщо б не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було менше.

Завжди люди орієнтуються на лідера в будь-яких маленьких містечках і навіть селах завжди якщо вони бачать, що навіть голова села, ОТГ чи міста, мер... Якщо мер виходить і каже "я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає нічого страшного, я вважаю, що день міста можна проводити і збирати по 20-30 тисяч людей".

Люди ж бачать, орієнтуються і так себе поводять відповідно. Відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми з вами бачимо 3 тисячі (щодня хворих на COVID-19 в Україні)".

Деталі: За його словами, в Україні був достатньо ліберальний карантин, на відміну від інших країн.

Наразі ситуацію з коронавірусом в Україні Зеленський назвав однією з найскладніших.

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