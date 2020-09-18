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Если бы не местные выборы, то больных COVID-19 было бы меньше – Зеленский

Пятница, 18 сентября 2020, 17:00
Если бы не местные выборы, то больных COVID-19 было бы меньше – Зеленский
Ельдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы влияют на ситуацию с заболеванием на COVID-19 в Украине и если бы не они, то больных коронавирус было бы меньше.

Источник: Зеленский во время визита в Тернопольскую область

Прямая речь: "Я считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше.

Всегда люди ориентируются на лидера в любых маленьких городках и даже селах всегда если они видят, что даже председатель села, ОТГ или города, мэр... Если мэр выходит и говорит "я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что нет ничего страшного, я считаю, что день города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек".

Люди же видят, ориентируются и так себя ведут соответственно. Ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы с вами видим 3000 (ежедневно больных COVID-19 в Украине)".

Детали: По его словам, в Украине был достаточно либеральный карантин, в отличие от других стран.

Сейчас ситуацию с коронавирусом в Украине Зеленский назвал одной из самых сложных.

Напомним:

  • Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина в Одессе и Днепре во время празднования дня города.
  • Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования Дня Одессы 2 сентября. Он заявил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами касательно проведения подобных мероприятий.

Алена Мазуренко, УП
Темы: виборыЗеленскийкоронавирусместная власть
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