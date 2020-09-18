Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям изменила эпидемическое зонирование в Украине по уровню распространения COVID-19. Города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы перешли из "красной" в более мягкую "оранжевую" зону.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: По его информации, в то же время, согласно обновлению, Киев остается в "оранжевой зоне".

Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 21 сентября.

При этом следует напомнить, что 16 сентября Кабмин изменил критерии для внесения регионов в "красные" зоны. Теперь "красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и 70-процентной заполненности коек в больницах в течение 5 дней. Раньше "красный" уровень вводился в случае загруженности более 50% коек.

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