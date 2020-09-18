Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям изменила эпидемическое зонирование в Украине по уровню распространения COVID-19. Города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы перешли из "красной" в более мягкую "оранжевую" зону.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: По его информации, в то же время, согласно обновлению, Киев остается в "оранжевой зоне".

Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 21 сентября.

При этом следует напомнить, что 16 сентября Кабмин изменил критерии для внесения регионов в "красные" зоны. Теперь "красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и 70-процентной заполненности коек в больницах в течение 5 дней. Раньше "красный" уровень вводился в случае загруженности более 50% коек.

Итак, с 21 сентября в красную зону будут внесены:

- город Чоп Закарпатской области;

- Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В оранжевую зону:

- города Винница и Казатин Винницкой области;

- город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;

- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Пологовский район Запорожской области;

- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский район Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Чертовский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

- город Киев.

В желтую зону:

- города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Іванчевский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинський, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

- города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломиевский, Надворнянский, Снятисский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Дзержинский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним: В прошлый раз Государственная комиссия обновила эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.