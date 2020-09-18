Украина обновила эпидемическое зонирование: уже не красные три областных центра
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям изменила эпидемическое зонирование в Украине по уровню распространения COVID-19. Города Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы перешли из "красной" в более мягкую "оранжевую" зону.
Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram
Детали: По его информации, в то же время, согласно обновлению, Киев остается в "оранжевой зоне".
Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 21 сентября.
При этом следует напомнить, что 16 сентября Кабмин изменил критерии для внесения регионов в "красные" зоны. Теперь "красный" уровень эпидемиологической опасности будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и 70-процентной заполненности коек в больницах в течение 5 дней. Раньше "красный" уровень вводился в случае загруженности более 50% коек.
Итак, с 21 сентября в красную зону будут внесены:
- город Чоп Закарпатской области;
- Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В оранжевую зону:
- города Винница и Казатин Винницкой области;
- город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;
- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ровенский район Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Чертовский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
В желтую зону:
- города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Іванчевский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинський, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
- города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломиевский, Надворнянский, Снятисский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
- города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Дзержинский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;
- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Напомним: В прошлый раз Государственная комиссия обновила эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.