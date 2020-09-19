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Коронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей

Субота, 19 вересня 2020, 08:54

Минулої доби, 18 вересня, в Україні Covid-19 діагностували ще у 3 240 осіб, 48 людей померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Лідером з поширення вірусу є Київ. У п'ятницю в столиці зафіксували 400 випадків коронавірусу.

Також серед регіонів з найвищими показниками розповсюдження хвороби – Тернопільщина (311 заражень, 5 летальних випадків) та Одещина (281 новий випадок й дві смерті від Covid-19).

Одужали за останню добу 1268 людей.

Загалом в Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 172 712 людей. Із них одужали 76 754 пацієнти, а 3516 — померли від ускладнень. 92 442 людини продовжують лікуватися від COVID-19.

Нагадаємо: 17 вересня в Україні коронавірус підтвердили 3 228 особам, померли від ускладнень 68 хворих, одужали 1 573 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяКиїв


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