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Коронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей

Субота, 19 вересня 2020, 08:54
Коронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей

Минулої доби, 18 вересня, в Україні Covid-19 діагностували ще у 3 240 осіб, 48 людей померли.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Лідером з поширення вірусу є Київ. У п'ятницю в столиці зафіксували 400 випадків коронавірусу.

Також серед регіонів з найвищими показниками розповсюдження хвороби – Тернопільщина (311 заражень, 5 летальних випадків) та Одещина (281 новий випадок й дві смерті від Covid-19).

Загалом в Україні 92 442 людини продовжують лікуватися від COVID-19.

Дослівно МОЗ: "19 вересня станом на 9:00 в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів".

 

Нагадаємо: 17 вересня в Україні коронавірус підтвердили 3 228 особам, померли від ускладнень 68 хворих, одужали 1 573 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяКиїв
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