Коронавирус: в Украине за сутки 3240 новых больных и почти полсотни смертей

За прошедшие сутки, 18 сентября, в Украине Covid-19 диагностировали еще у 3 240 человек, 48 зараженных умерли.

Источник: данные СНБО, Минздрав

Детали: Лидером по распространению вируса является Киев. В пятницу в столице зафиксировали 400 случаев коронавируса.

Также среди регионов с самыми высокими показателями распространения болезни – Тернопольщина (311 заражений, 5 летальных случаев) и Одесчина (281 новый случай и две смерти от Covid-19).

Всего в Украине 92 442 человека продолжают лечиться от COVID-19.

Дословно Минздрав: "19 сентября по состоянию на 9:00 в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 516 летальных, 76 754 пациенты выздоровел. За сутки зафиксировано 3 240 новых случаев. Всего проведено 2 014 923 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 268 пациентов".

Напомним: 17 сентября в Украине коронавирус подтвердили 3 228 лицам, умерли от осложнений 68 больных, выздоровели 1 573 человека.