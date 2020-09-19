Нефьодов та Ярош: "Голос" назвав кандидатів на виборах до Київради
Політична партія "Голос" оприлюднила першу десятку списку кандидатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Очолюють список Максим Нефьодов та Зоя Ярош.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Відповідне рішення затвердив київський осередок політсили на своїх зборах 19 вересня.
Так, очолив список кандидатів у депутати Київради від "Голосу" на прийдешніх виборах колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Другим номером у списку стала юристка, провідна спеціалістка з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош.
Третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.
Також до першої десятки "Голосу" ввійшли власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік, а також координаторка "Голосу" у Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.
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Нагадаємо:
11 серпня шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.