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Нефьодов та Ярош: "Голос" назвав кандидатів на виборах до Київради

Субота, 19 вересня 2020, 10:40
Максим Нефьодов, ФОТО: "День"

Політична партія "Голос" оприлюднила першу десятку списку кандидатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Очолюють список Максим Нефьодов та Зоя Ярош.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Відповідне рішення затвердив київський осередок політсили на своїх зборах 19 вересня.

Так, очолив список кандидатів у депутати Київради від "Голосу" на прийдешніх виборах колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Другим номером у списку стала юристка, провідна спеціалістка з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош.

Зоя Ярош
Зоя Ярош

Третім – спеціаліст із ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтерка та боєць-доброволець Аліна Михайлова, п’ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.

Також до першої десятки "Голосу" ввійшли власник інвестиційної компанії Тарас Козак, ексзаступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, контррозвідник Василь Попатенко, правозахисниця Ольга Гвоздік, а також координаторка "Голосу" у Подільському районі Києва Дар’я Васильченко.

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Нагадаємо:

11 серпня шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Теми: ГолосвибориКиїв


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