Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нефедов и Ярош: "Голос" назвал кандидатов на выборах в Киевсовет

Суббота, 19 сентября 2020, 10:40
Нефедов и Ярош: Голос назвал кандидатов на выборах в Киевсовет
Максим Нефедов, ФОТО: "День"

Политическая партия "Голос" обнародовала первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах, которые состоятся 25 октября. Возглавляют список Максим Нефедов и Зоя Ярош.

Источник: Укринформ

Детали: Соответствующее решение утвердила киевская ячейка политсилы на своем собрании 19 сентября.

Так, возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от "Голоса" бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Вторым номером в списке стала юристка, ведущая специалистка по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Зоя Ярош
Зоя Ярош

Третьим – специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым – руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель Григорий Маленко.

Также в первую десятку "Голоса" вошли владелец инвестиционной компании Тарас Козак, екс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, а также координатор "Голоса" в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.

Читайте также: Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет сражаться за место мэра Киева

Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Напомним: 11 августа шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосвиборыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: