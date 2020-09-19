Нефедов и Ярош: "Голос" назвал кандидатов на выборах в Киевсовет

Политическая партия "Голос" обнародовала первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах, которые состоятся 25 октября. Возглавляют список Максим Нефедов и Зоя Ярош.

Источник: Укринформ

Детали: Соответствующее решение утвердила киевская ячейка политсилы на своем собрании 19 сентября.

Так, возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от "Голоса" бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Вторым номером в списке стала юристка, ведущая специалистка по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Зоя Ярош

Третьим – специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым - волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым – руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель Григорий Маленко.

Также в первую десятку "Голоса" вошли владелец инвестиционной компании Тарас Козак, екс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, а также координатор "Голоса" в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.

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Напомним: 11 августа шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.