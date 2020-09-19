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На Донбасі в суботу тихо, але літав ворожий безпілотник

Субота, 19 вересня 2020, 18:30

У суботу в зоні ООС не було порушень режиму припинення вогню, але зафіксовано одне порушення домовленостей.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, 19 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, у районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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