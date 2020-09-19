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На Донбассе в субботу тихо, но летал вражеский беспилотник

Суббота, 19 сентября 2020, 18:30

В субботу в зоне ООС не было нарушений режима прекращения огня, но зафиксировано одно нарушение договоренностей.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 19 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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