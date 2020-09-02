Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів

Перший заступник голови Верховної Ради та представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що міністрів економіки та фінансів невдовзі можуть відправити у відставку.

Джерело: Стефанчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я думаю, що така ситуація назріває (кадрові зміни в уряді – УП). Економічний блок у нас представлений міністром економіки та фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб".

Деталі: Йдеться про очільника Мінфіну Сергія Марченка та міністра економіки Ігоря Петрашка.

За словами Стефанчука, відповідні висновки будуть зроблені після 15 вересня. Тоді уряд має запропонувати парламенту бюджетну резолюцію на наступний рік (постанова із окресленими напрямами бюджетної політики – УП).

"Я думаю, що все буде залежати від одного: наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України та наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", – заявив Стефанчук.

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