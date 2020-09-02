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Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів

Середа, 2 вересня 2020, 00:26
Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів
Фото: Дмитро Ларін

Перший заступник голови Верховної Ради та представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що міністрів економіки та фінансів невдовзі можуть відправити у відставку.

Джерело: Стефанчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я думаю, що така ситуація назріває (кадрові зміни в уряді – УП).  Економічний блок у нас представлений міністром економіки та фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб".

Деталі: Йдеться про очільника Мінфіну Сергія Марченка та міністра економіки Ігоря Петрашка. 

За словами Стефанчука, відповідні висновки будуть зроблені після 15 вересня. Тоді уряд має запропонувати парламенту бюджетну резолюцію на наступний рік (постанова із окресленими напрямами бюджетної політики – УП).

"Я думаю, що все буде залежати від одного: наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України та наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", – заявив Стефанчук.

Нагадаємо: 

  • Напередодні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.
  • 30 серпня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.
  • Ігоря Петрашка парламент призначив на посаду міністра економіки у березні цього року. Наприкінці того ж місяця Верховна Рада погодила кандидатуру Сергія Марченка на посаду міністра фінансів.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівекономікаВерховна Рада
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