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Призначити міністра МОЗ слугам допомогла ОПЗЖ, а міністра фінансів – "Голос"

Понеділок, 30 березня 2020, 17:31
Призначити міністра МОЗ слугам допомогла ОПЗЖ, а міністра фінансів – Голос

Призначити нових міністрів "Слугам народу" допомогли "Опозиційна платформа – За життя" та "Голос".

Джерело: сайт Ради

Деталі: Верховна Рада з другого разу призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова і міністром фінансів Сергія Марченка.

За призначення Степанова проголосували 246 нардепів – 195 з монобільшості, 8 депутатів із "За майбутнє", 13 із "Довіри", 9 позафракційних та 21 з ОПЗЖ.

Без голосів "Опозиційної платформи – За життя" призначення Степанова не було б ухвалене.

Призначення Марченка не підтримали ОПЗЖ, "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

"Слуга народу", "Голос", депутатські групи та позафракційні проголосували за нового міністра фінансів (256 "за").

Святослав Вакарчук та його фракція надали 17 голосів на підтримку цього рішення.

Нагадаємо:

  • До цього Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
  • Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
  • Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
  • У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
  • Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

Знати більше: У Раду внесли постанову про призначення нового міністра фінансів: що про нього відомо

Українська правда
Теми: Верховна РадаМінфінМОЗГолосОПЗЖ
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