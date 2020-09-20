Коронавірус: в Україні виявили ще 2966 хворих, 41 людина померла

У суботу, 19 вересня, в Україні зафіксували 2966 нових випадків коронавірусу, при цьому хвороба забрала життя 41 пацієнта.

Джерело: дані РНБО станом на ранок, 20 вересня, МОЗ

Деталі: Лідером з поширення Covid-19 стала Харківщина – минулої доби в області діагностували хворобу у 424 людей, 5 заражених померли.

Другим за поширенням вірусу є Київ: ще 343 випадки Covid-19 та 4 смерті.

Також серед "лідерів" – Тернопільщина (231 зараження, 4 летальні випадки) та Одещина (217 нових хворих).

Найвищий показник летальних випадків у суботу – на Львівщині. В області 19 вересня померли 6 пацієнтів з Covid-19, при цьому за добу в регіоні "плюс" 188 заражень.

Дослівно МОЗ: "20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів".

Нагадаємо: 18 вересня в Україні Covid-19 діагностували у 3 240 осіб, 48 людей померли.

Україна знаходиться на 15-му місці за новими випадками коронавірусу у світовому переліку і на 4-му в європейському (3 240 випадків).

При цьому а кількістю померлих за добу Україна 16-та у світовій динаміці і 2-га в європейській. В Європі за попередню добу найвища смертність у Росії (144 летальних випадки).