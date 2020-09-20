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Коронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер

Воскресенье, 20 сентября 2020, 08:49
Коронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер

В субботу, 19 сентября, в Украине зафиксировали 2966 новых случаев коронавируса, при этом болезнь унесла жизни 41 пациента.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро, 20 сентября, Минздрав

Детали: Лидером по распространению Covid-19 стала Харьковщина – за прошедшие сутки в области диагностировали болезнь у 424 человек, 5 зараженных умерли.

Вторым по распространению вируса является Киев: еще 343 случая Covid-19 и 4 смерти.

Также среди "лидеров" - Тернопольщина (231 заражение, 4 летальных случая) и Одесчина (217 новых больных).

Самый высокий показатель летальных исходов в субботу – на Львовщине. В области 19 сентября умерли 6 пациентов с коронавирусом, при этом за сутки в регионе "плюс" 188 заражений.

 

Дословно Минздрав: "20 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 557 летальных, 77 512 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 2 966 новых случаев. Всего проведено 2 038 850 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 758 пациентов".

 

Напомним: 18 сентября в Украине Covid-19 диагностировали у 3 240 человек, 48 человек умерли.

По количеству умерших в сутки от коронавируса Украина - 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность зафиксирована в России (144 летальных случая).

Украинская правда

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Темы: коронавирусХарьковская область
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