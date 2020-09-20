Розробник отрути "Новічок" вибачився перед Навальним
Неділя, 20 вересня 2020, 10:45
Хімік і один з розробників бойової отруйної речовини "Новічок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським політиком Олексієм Навальним.
Джерело: ефір телеканалу "Дождь"
Пряма мова: "Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розробки речовини, якою він отруївся".
Деталі: Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США, зазначив, що все своє подальше життя присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема "Новічка".
Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
Українська правда