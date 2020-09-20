Розробник отрути "Новічок" вибачився перед Навальним

Хімік і один з розробників бойової отруйної речовини "Новічок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським політиком Олексієм Навальним.

Джерело: ефір телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розробки речовини, якою він отруївся", – сказав хімік.

Деталі: Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США, зазначив, що все своє подальше життя присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема "Новічка".

Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.

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