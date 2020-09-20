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Розробник отрути "Новічок" вибачився перед Навальним

Неділя, 20 вересня 2020, 10:45
Віл Мірзаянов, фото: AFP/Scanpix

Хімік і один з розробників бойової отруйної речовини "Новічок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським політиком Олексієм Навальним.

Джерело: ефір телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розробки речовини, якою він отруївся", – сказав хімік.

Деталі: Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США, зазначив, що все своє подальше життя присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема "Новічка".

Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Українська правда
Теми: НавальнийРосія


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