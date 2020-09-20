Разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским политиком Алексеем Навальным.

Источник: эфир телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился".

Детали: Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США, отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

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