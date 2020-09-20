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Разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

Воскресенье, 20 сентября 2020, 10:45
Вил Мирзаянов, фото: AFP/Scanpix

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским политиком Алексеем Навальным.

Источник: эфир телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе  по разработке этого вещества, которым он отравился".

Детали: Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США, отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcия


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