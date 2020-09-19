Навальний розповів, як відновлюється після отруєння
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.
Джерело: пост Навального в Instagram
Пряма мова: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до мене приходив доктор і говорив: Олексій, Я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це доводило мене до відчаю, тому що хоч я вже і розумів в цілому, чого хоче лікар, але не розумів, де брати слова. Все це було геть незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав, і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам'ятаю".
Деталі: За словами Навального, він вже може встати з лікарняного ліжка, але у нього тремтять ноги, коли він йде по сходах.
Російський політик подякував лікарям університетської берлінської клініки "Шаріте", які змогли "витягнути" його зі стану "технічно живої людини".
Нагадаємо: 15 Вересня Олексій Навальний заявив, що вже може дихати сам. Перед цим клініка Charite повідомила, що стан російського опозиціонера покращився.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.