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Протести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили

Неділя, 20 вересня 2020, 14:00
Протести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили

У неділю, 20 вересня, в столиці Білорусі та інших містах країни заплановані антиурядові Марші справедливості. У центр Мінська влада стягнула велику кількість техніки, силовики перекрили дороги.  

Джерело: Білоруський партизан, портал TUT.BY

Деталі: У Мінську закриті шість центральних станцій метро нібито "з метою забезпечення безпеки".

Опозиція в неділю збирає протестувальників біля Стели героїв на проспекті Незалежності, після чого громадяни колонами підуть маршем до Верховного суду Білорусі. Учасникам протесту пропонують принести до суду плакати з написами "кандидатури для народного трибуналу", з іменами силовиків, які брали участь у розгоні протестів.

Після Верховного Суду учасники акції планують знову піти до резиденції Олександра Лукашенка і взяти її в кільце.

При цьому в центрі навпроти Палацу Незалежності мінчани помітили дуже багато техніки, в тому числі автомобілі з рулонами колючого дроту.

Уздовж стели в центрі Мінська силовики виставили огорожі з колючим дротом.

Белсат опублікував відео з Мінська, на якому видно, як силовики намагаються наздогнати протестувальника.

Нагадаємо: у Мінську 19 вересня в ході масових протестів силовики затримали близько 400 громадян.

Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі, які ймовірно причетні до розгону протестів.

Теми: Білорусьмітинги
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