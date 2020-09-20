Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили

Неділя, 20 вересня 2020, 14:00

У неділю, 20 вересня, в столиці Білорусі та інших містах країни заплановані антиурядові Марші справедливості. У центр Мінська влада стягнула велику кількість техніки, силовики перекрили дороги.  

Джерело: Білоруський партизан, портал TUT.BY

Деталі: У Мінську закриті шість центральних станцій метро нібито "з метою забезпечення безпеки".

Опозиція в неділю збирає протестувальників біля Стели героїв на проспекті Незалежності, після чого громадяни колонами підуть маршем до Верховного суду Білорусі. Учасникам протесту пропонують принести до суду плакати з написами "кандидатури для народного трибуналу", з іменами силовиків, які брали участь у розгоні протестів.

Після Верховного Суду учасники акції планують знову піти до резиденції Олександра Лукашенка і взяти її в кільце.

При цьому в центрі навпроти Палацу Незалежності мінчани помітили дуже багато техніки, в тому числі автомобілі з рулонами колючого дроту.

Уздовж стели в центрі Мінська силовики виставили огорожі з колючим дротом.

Белсат опублікував відео з Мінська, на якому видно, як силовики намагаються наздогнати протестувальника.

Нагадаємо: у Мінську 19 вересня в ході масових протестів силовики затримали близько 400 громадян.

Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі, які ймовірно причетні до розгону протестів.

Теми: Білорусьмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися

відеоРозробник отрути "Новічок" вибачився перед Навальним

таблицяКоронавірус: в Україні виявили ще 2966 хворих, 41 людина померла

Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона

Україна – на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Росія і ще 12 країн виступили в ООН проти "Обов'язку захищати"

Усі новини...
Білорусь
Тихановська розповіла, що обговорює на зустрічах з єврочиновниками
Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися
Білорусь: правозахисники складають списки сотень схоплених силовиками людей
Останні новини
14:14
Марченко прокоментував призначення керівником одеської митниці чиновника часів Януковича
14:00
відеоПротести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили
13:19
фотоУ центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля
13:03
РФ вперше з 2014 року витратить на підтримку економіки більше, ніж на оборону
12:56
Тихановська розповіла, що обговорює на зустрічах з єврочиновниками
12:49
Рейтинг Макрона знову зростає - опитування
12:12
Голова Мінфіну пояснив збільшення видатків на Офіс Зеленського і ДБР
11:58
Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися
11:37
Політична криза у Польші: у "ПіС" говорять про дострокові вибори
11:29
інфографікаУ Києві за добу 343 випадки коронавірусу, десятки хворих госпіталізували
Усі новини...