Протесты в Минске: в центр города стянули спецтехнику, станции метро закрыли
В воскресенье, 20 сентября, в столице Беларуси и других городах страны запланированы антиправительственные Марши справедливости. В центр Минска власти стянули большое количество техники, силовики перекрывают дороги.
Источник: Белорусский партизан, портал TUT.BY
Детали: В Минске закрыты шесть центральных станций метро якобы "в целях обеспечения безопасности".
Оппозиция в воскресенье собирает протестующих у Стелы героев на проспекте Независимости, после чего граждане колоннами пойдет маршем к Верховному суду Беларуси. Участникам протеста предлагают принести к суду плакаты с надписями "кандидатуры для народного трибунала", с именами силовиков, которые принимали участие в разгоне протестов.
После Верховного суда протестующие планируют снова пойти к резиденции Александра Лукашенко и взять ее в кольцо.
При этом в центре напротив дворца Независимости минчане заметили очень много техники, в том числе автомобили с рулонами колючей проволоки.
Вдоль Стелы в центре Минска силовики выставили ограждения с колючей проволокой
Белсат опубликовал видео из Минска, на котором видно, как силовики пытаются догнать протестующего.
Напомним: В Минске 19 сентября в ходе массовых антиправительственных протестов силовики задержали около 400 граждан.
Телеграм-канал Nexta опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые вероятно причастны к разгону протестов.