Протесты в Минске: в центр города стянули спецтехнику, станции метро закрыли

В воскресенье, 20 сентября, в столице Беларуси и других городах страны запланированы антиправительственные Марши справедливости. В центр Минска власти стянули большое количество техники, силовики перекрывают дороги.

Источник: Белорусский партизан, портал TUT.BY

Детали: В Минске закрыты шесть центральных станций метро якобы "в целях обеспечения безопасности".

Оппозиция в воскресенье собирает протестующих у Стелы героев на проспекте Независимости, после чего граждане колоннами пойдет маршем к Верховному суду Беларуси. Участникам протеста предлагают принести к суду плакаты с надписями "кандидатуры для народного трибунала", с именами силовиков, которые принимали участие в разгоне протестов.

После Верховного суда протестующие планируют снова пойти к резиденции Александра Лукашенко и взять ее в кольцо.

При этом в центре напротив дворца Независимости минчане заметили очень много техники, в том числе автомобили с рулонами колючей проволоки.

Вдоль Стелы в центре Минска силовики выставили ограждения с колючей проволокой

Белсат опубликовал видео из Минска, на котором видно, как силовики пытаются догнать протестующего.

Напомним: В Минске 19 сентября в ходе массовых антиправительственных протестов силовики задержали около 400 граждан.

Телеграм-канал Nexta опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые вероятно причастны к разгону протестов.