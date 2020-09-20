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Бойовики стріляли біля Новоолександрівки

Неділя, 20 вересня 2020, 18:28

У неділю в зоні ООС збройні формування РФ здійснили постріли зі стрілецької зброї в бік українських позицій.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, 20 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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