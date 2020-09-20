Бойовики стріляли біля Новоолександрівки
Неділя, 20 вересня 2020, 18:28
У неділю в зоні ООС збройні формування РФ здійснили постріли зі стрілецької зброї в бік українських позицій.
Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил
Дослівно: "Від початку поточної доби, 20 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.
Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".
Українська правда