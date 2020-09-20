Боевики стреляли у Новоалександровки

В воскресенье в зоне ООС вооруженные формирования РФ осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".