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Боевики стреляли у Новоалександровки

Воскресенье, 20 сентября 2020, 18:28
Боевики стреляли у Новоалександровки

В воскресенье в зоне ООС вооруженные формирования РФ осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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