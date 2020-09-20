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Під час Прайду в Запоріжжі радикал дістав зброю: ненавидить ЛГБТ

Неділя, 20 вересня 2020, 18:40
Під час Прайду в Запоріжжі радикал дістав зброю: ненавидить ЛГБТ

Під час акції ЗапоріжжяПрайд-2020, яка пройшла у місті вперше, поліція затримала трьох радикально налаштованих чоловіків, один із них був зі зброєю.

Джерело: Укрінформ, поліція Запорізької області

 

Деталі: Як пише Укрінформ, за попередніми підрахунками правоохоронців, у марші за рівність взяли участь близько 500 осіб із Харкова, Львова, Києва, Одеси. Захід проходив у центрі Запоріжжя, на площі Фестивальній.

На площі також зібралися і противники подібних заходів. Вони вигукували образливі фрази, кидали яйця. Противників було вдвічі менше за учасників маршу.

Після завершення акції поліція витіснила радикалів із площі. У цей момент і було затримано трьох чоловіків. За словами озброєного чоловіка, він хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей із нетрадиційною орієнтацією. Постраждалих немає.

 
 

Як повідомляє поліція Запорізької області, у неділю для забезпечення громадського порядку акції "Місто без стереотипів" було залучено понад 430 співробітників поліції та 240 військовослужбовців.

Дослівно: "Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця по активістам. Утім поліція миттєво відреагувала: за порушення публічної безпеки і громадського порядку затримані три особи, серед них один чоловік, який дістав зброю і направив у бік учасників заходу. Порушники доставлені до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для надання пояснень. 

 

Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на револьвер "Флобер", його направлять на проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України".

 

Деталі: На двох 39-річних місцевих мешканців складені адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжяЛГБТзброярадикали
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