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Во время Прайда в Запорожье радикал достал оружие: ненавидит ЛГБТ

Воскресенье, 20 сентября 2020, 18:40
Во время Прайда в Запорожье радикал достал оружие: ненавидит ЛГБТ

Во время акции ЗапорожьеПрайд 2020, которая прошла в городе впервые, полиция задержала трех радикально настроенных мужчин, один из них был с оружием.

Источник: Укринформ, полиция Запорожской области

 

Детали: Как пишет Укринформ, по предварительным подсчетам правоохранителей, в марше за равенство приняли участие около 500 человек из Харькова, Львова, Киева, Одессы. Мероприятие проходило в центре Запорожья, на площади Фестивальной.

На площади также собрались и противники подобных мероприятий. Они выкрикивали оскорбительные фразы, бросали яйца. Противников было вдвое меньше участников марша.

После завершения акции полиция вытеснила радикалов с площади. В этот момент и были задержаны трое мужчин. По словам вооруженного мужчины, он хотел выстрелить в участников, потому что ненавидит людей с нетрадиционной ориентацией. Пострадавших нет.

 
 

Как сообщает полиция Запорожской области, в воскресенье для обеспечения общественного порядка акции "Город без стереотипов" было привлечено более 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих.

Дословно: "Во время акции агрессивно настроенные молодые люди пытались бросать петарды и яйца по активистам. Впрочем, полиция мгновенно отреагировала: за нарушение общественной безопасности и общественного порядка задержаны три человека, среди них один человек, который получил оружие и направил в сторону участников мероприятия. Нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области для дачи объяснений.

 

Сотрудники полиции изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины".

 

Детали: В отношении двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьеЛГБТоружиерадикалы
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