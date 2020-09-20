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У поліції розповіли про другий день святкування хасидів в Умані

Неділя, 20 вересня 2020, 19:59
У поліції розповіли про другий день святкування хасидів в Умані

Другий день святкування іудейського Нового року, Рош га-Шана, в Умані завершився спокійно.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "Ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована.

Другий день святкування Іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень".

Що передувало: 19 вересня поліція повідомляла, що за час патрулювання місць паломництва хасидів у місці святкування Рош га-Шана в Умані поліцейські склали 7 адміністративних протоколів.

В поліції також повідомляли, що "в результаті злагоджених дій поліцейських порушень публічної безпеки не було допущено".

Пізніше ЗМІ повідомляли, що в Умані на святкуваннях юдейського Нового року, Рош га-Шана, були порушені запроваджені раніше карантинні обмеження.

Передісторія:

  • Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкувається з вечора 18 вересня по вечір 20-го. 
  • Щороку хасиди приїжджали в цей час в Умань на могилу цадика Нахмана. Цього року в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Однак деякі хасиди все одно змогли приїхати раніше, і в Умані проходять святкування. 
  • Вулиці Умані патрулюють представники зведеного загону, а це – близько 600 поліцейських із різних областей України. Також 6 поліцейських прибули з Ізраїлю.

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані

Українська правда

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Теми: Уманьхасидиполіція
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