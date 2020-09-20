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В полиции рассказали о втором дне празднования хасидов в Умани

Воскресенье, 20 сентября 2020, 19:59
В полиции рассказали о втором дне празднования хасидов в Умани

Второй день празднования иудейского Нового года, Рош ха-Шана, в Умани завершился спокойно.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений".

Что предшествовало: 19 сентября полиция сообщала, что за время патрулирования мест паломничества хасидов в месте празднования Рош ха-Шана в Умани полицейские составили 7 административных протоколов.

В полиции также сообщали, что "в результате слаженных действий полицейских нарушений публичной безопасности не было допущено".

Позже СМИ сообщали, что в Умани на празднованиях иудейского Нового года были нарушены введенные ранее карантинные ограничения.

Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется с вечера 18 сентября по вечер 20-го.
  • Ежегодно хасиды приезжали в это время в Умань на могилу цадика Нахмана. В этом году въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Однако некоторые хасиды все равно смогли приехать, и в Умани проходят празднования.
  • Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это – около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли из Израиля.

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Украинская правда

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Темы: Уманьхасидыполиция
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