Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає недопустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

Джерело: Роз'яснення Студентського парламенту університету (СПУ)

Дослівно: "СПУ занепокоєний залученням університету до участі в акції політичної партії, що на даний момент, 20 вересня 2020 року, проводиться на території головного корпусу.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти.

Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня 2020 року 1/9-525.

СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету.

СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів".

Деталі: Студентський парламент наголосив, що у розумінні вищенаведених норм не має значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо у самій будівні університету чи на її території, чи публічні заходи офіційно оголошені як політичні, чи їхній політичний характер витікає з наявності політичної символіки та політичних фігур, що асоціюються з конкретною політичною партією.

Що передувало: 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук представила список кандидатів від партії на виборах до Київради.

Також там виступав президент Володимир Зеленський.