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Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

Неділя, 20 вересня 2020, 20:40
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом Слуги народу
фото пресслужби президента

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає недопустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

Джерело: Роз'яснення Студентського парламенту університету (СПУ)

Дослівно: "СПУ занепокоєний залученням університету до участі в акції політичної партії, що на даний момент, 20 вересня 2020 року, проводиться на території головного корпусу.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти.

Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня 2020 року 1/9-525.

СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету.

СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів".

Деталі: Студентський парламент наголосив, що у розумінні вищенаведених норм не має значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо у самій будівні університету чи на її території, чи публічні заходи офіційно оголошені як політичні, чи їхній політичний характер витікає з наявності політичної символіки та політичних фігур, що асоціюються з конкретною політичною партією.

Що передувало: 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук представила список кандидатів від партії на виборах до Київради.

Також там виступав президент Володимир Зеленський.

Українська правда

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Теми: освітаСлуга народуКиїв
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