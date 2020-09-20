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Студенческий парламент КНУ имени Шевченко возмущен мероприятием "Слуги народа"

Воскресенье, 20 сентября 2020, 20:40
фото пресс-службы президента

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.

Источник: Разъяснение Студенческого парламента университета (СПУ)

Дословно: "СПУ обеспокоен привлечением университета к участию в акции политической партии, которая на данный момент, 20 сентября 2020 года, проводится на территории главного корпуса.

Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.

Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории университета нарушение норм действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета.

СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов".

Детали: Студенческий парламент отметил, что в понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, ассоциирующихся с конкретной политической партией.

Что предшествовало: 20 сентября во внутреннем дворе главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук представила список кандидатов от партии на выборах в Киевсовет.

Также там выступал президент Владимир Зеленский.

Украинская правда
Темы: образованиеСлуга народаКиев


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