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Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків

Неділя, 20 вересня 2020, 23:39
Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків

Опозиційний білоруський телеграм-канал NEXTA опублікував дані понад тисячі правоохоронців із Бреста і Брестської області після жорстокого розгону акції протесту в цьому місті.

Джерело: NEXTA

Дослівно: "Сьогодні чорносорочечники в Бресті вели себе нахабно. Розпорошувати в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також іще не відповіли, навіть розслідування не розпочато.

Ми попереджали, що відповідати за злочини проти білорусів обов'язково доведеться. Додаємо до вже наявної базі список з більш ніж 1000 упирів із Бреста і Брестської області".

Деталі: У пості міститься посилання на таблицю google із зазначенням імен, прізвищ та по батькові, а також дати народження, місця роботи і звання правоохоронців.

Чи правдива ця інформація, поки невідомо.

Що передувало: 19 вересня білоруський Телеграм-канал NEXTA опублікував дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі, які, на думку його авторів, причетні до розгону протестів.

20 вересня в різних містах Білорусі пройшли чергові акції протесту проти фальсифікації виборів, відбулися затримання

Зокрема, у Бресті сталися жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками.

Як писали ЗМІ, в міліцію полетіли пляшки. Почалися жорсткі затримання, натовп намагався захистити людей. Міліція провела попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

Українська правда
Теми: Білорусь
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