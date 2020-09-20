После разгона акции в Бресте в Telegram опубликовали данные силовиков города

Оппозиционный белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные более тысячи правоохранителей из Бреста и Бресткой области после жестокого разгона акции протеста в этом городе.

Источник: NEXTA

Дословно: "Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато.

Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области".

Детали: В посте содержится ссылка на таблицу google с указанием имен, фамилий и отчеств, а также даты рождения, места работы и звания правоохранителей.

Достоверна ли эта информация, пока неизвестно.

Что предшествовало: 19 сентября белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.

20 сентября в разных городах Беларуси прошли очередные акции протеста против фальсификации выборов, произошли задержания.

В частности, в Бресте произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими.

Как писали СМИ, в милицию полетели бутылки. Начались жесткие задержания, толпа пыталась защитить людей. Милиция провела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.