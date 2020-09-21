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Навальний вимагає від російських лікарів повернути йому одяг

Понеділок, 21 вересня 2020, 16:04

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування у Німеччині після отруєння, вимагає, щоб йому повернули одяг, в якому він потрапив до лікарні в російському Омську.

Джерело: сайт Навального

Пряма мова: "Пройшов рівно місяць з того, як мене намагалися вбити бойовою отруйною речовиною...

У Росії кримінальної справи немає, а є "дослідча перевірка за фактом госпіталізації". Таке враження, що я не в кому впав у літаку, а послизнувся у супермаркеті і зламав ногу.

Ну добре, я нічого іншого не чекав. Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був у день отруєння 20 серпня.

30 днів "дослідчої перевірки" були використані для того, щоб сховати цей найважливіший доказ. Перед тим, як вирішити відвезти мене до Німеччини, весь одяг з мене зняли, і відправили абсолютно голого.

З урахуванням того, що на моєму тілі "Новічок" був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг - дуже важливий речовий доказ.

Відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули. Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені".

Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяНімеччина


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