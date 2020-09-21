Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальный требует от российских врачей вернуть ему одежду

Понедельник, 21 сентября 2020, 16:04
Навальный требует от российских врачей вернуть ему одежду

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, требует, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске.

Источник: сайт Навального

Прямая речь: "Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом…

В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу.

Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа.

30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого.

С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Навальный
Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: