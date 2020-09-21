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Навальный требует от российских врачей вернуть ему одежду

Понедельник, 21 сентября 2020, 16:04

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, требует, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске.

Источник: сайт Навального

Прямая речь: "Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом…

В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу.

Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа.

30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого.

С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияГермания


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