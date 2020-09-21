З-під конференції ОПЗЖ поліція вивезла пів сотні озброєних молодиків

Під час проведення конференції партії "Опозиційна платформа – За життя" в котеджному селищі Совіньйон під Одессою поліція затримала пів сотні молодиків, щоб уникнути конфлікту.

Джерело: поліція Одеської області, місцеве видання "Думская", сайт Національного корпусу, сайт ОПЗЖ

Деталі: У понеділок ОПЗЖ проводила в Совіньйоні конференцію, на якій озвучили ім’я свого кандидата у мери Одеси і списки кандидатів до міськради і облради.

Водночас, до місця проведення конференції прибули націоналісти з Нацальянсу і заявили, що там присутні "тітушки ОПЗЖ із "Патріоти за життя" Іллі Киви, – які приїхали дестабілізувати місто".

Поліція ж повідомила про незначні сутички, які відбулися на території оздоровчого комплексу і затримання пів сотні учасників інциденту.

Фото: Національний корпус

Дослівно з сайту Нацкорпуса: "Завдяки тому, що Нацкорпус та патріотичні організації блокували з’їзд, приїхали правоохоронні органи та обшукали бойовиків Киви. В результаті були знайдені помпові рушниці та перцеві балончики. Зброю у тітушок вилучили, а їх самих посадили на автобуси під супровід поліції та вивезли".

Дослівно поліція: "Під час зборів представників однієї з політичних партій, які відбувалися на території оздоровчого комплексу, між двома групами громадян сталися незначні сутички. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт був припинений.

Для надання пояснень з місця події до територіального підрозділу поліції були запрошені близько пів сотні учасників інциденту. Крім того, поліцейські вилучили газові балончики, ножі та телескопічні дубинки".

Передісторія: В кінці серпня нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції. Тоді "Національний корпус" заявив, що не причетні до побиття титушок Киви.