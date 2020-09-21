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Из-под конференции ОПЗЖ полиция вывезла полсотни вооруженных людей

Понедельник, 21 сентября 2020, 16:15
Из-под конференции ОПЗЖ полиция вывезла полсотни вооруженных людей

Во время проведения конференции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в коттеджном поселке Совиньйон под Одессой полиция задержала полсотни молодых людей, чтобы избежать конфликта.

Источник: полиция Одесской области, местное издание "Думская", сайт Национального корпуса, сайт ОПЗЖ

Детали: В понедельник ОПЗЖ проводила в Совиньйоне конференцию, на которой озвучили имя своего кандидата в мэры Одессы и списки кандидатов в горсовет и облсовет.

В то же время, к месту проведения конференции прибыли националисты из Нацальянса и заявили, что там присутствуют "титушки ОПЗЖ из "Патриотов за жизнь" Ильи Кивы - приехавшие дестабилизировать город".

Полиция же сообщила о незначительных столкновения, произошедшие на территории оздоровительного комплекса и задержания полсотни участников инцидента.

 
Фото: Нацальянс
 
 

Дословно с сайта Нацкорпуса: "Благодаря тому, что Нацкорпус и патриотические организации блокировали съезд, приехали правоохранительные органы и обыскали боевиков Кивы. В результате были найдены охотничьи ружья и перечные баллончики. Оружие у титушок изъяли, а их самих посадили на автобусы в сопровождении полиции и увезли".

Дословно полиция: "Во время собрания представителей одной из политических партий, которое происходило на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен.

Для дачи объяснений с места происшествия в территориальное подразделение полиции были приглашены около полсотни участников инцидента. Кроме того, полицейские изъяли газовые баллончики, ножи и телескопические дубинки".

Предыстория: В конце августа нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе возле Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции. Тогда "Национальный корпус" заявил, что не причастны к избиению титушок Кивы.

Темы: ОдессаОПЗЖнационалисты
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