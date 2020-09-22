США запровадять санкції проти РФ через отруєння Навального – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що для запровадження санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального ядом із групи "Новічок" потрібно більше фактів.

Джерело: Помпео в інтерв’ю Bild

Деталі: На думку держсекретаря, США чітко дали зрозуміти, що використання хімічної зброї неприйнятно.

Він згадав ситуацію із отруєнням Скрипалів. Тоді Вашингтон також запровадив санкції.

"Немає причин очікувати, що США не відреагують справедливим чином на те, що могло відбутись, як тільки будуть представлені факти", – сказав Помпео.

Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.

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