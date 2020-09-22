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США запровадять санкції проти РФ через отруєння Навального – Помпео

Вівторок, 22 вересня 2020, 00:55

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що для запровадження санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального ядом із групи "Новічок" потрібно більше фактів. 

Джерело: Помпео в інтерв’ю Bild 

Деталі: На думку держсекретаря, США чітко дали зрозуміти, що використання хімічної зброї неприйнятно. 

Він згадав ситуацію із отруєнням Скрипалів. Тоді Вашингтон також запровадив санкції. 

"Немає причин очікувати, що США не відреагують справедливим чином на те, що могло відбутись, як тільки будуть представлені факти", – сказав Помпео. 

Нагадаємо: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння, розповів про процес лікування і свої перші успіхи.

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Українська правда
Теми: НавальнийСШАсанкціїРосія


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