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США введут санкции против РФ из-за отравления Навального – Помпео

Вторник, 22 сентября 2020, 00:55
США введут санкции против РФ из-за отравления Навального – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что для введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок" нужно больше фактов.

Источник: Помпео в интервью Bild

Детали: По мнению госсекретаря, США четко дали понять, что использование химического оружия неприемлемо.

Он вспомнил ситуацию с отравлением Скрипалей. Тогда Вашингтон также ввел санкции.

"Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут представлены факты", – сказал Помпео.

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: НавальныйСШАсанкцииРосcия
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