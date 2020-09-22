США введут санкции против РФ из-за отравления Навального – Помпео
Вторник, 22 сентября 2020, 00:55
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что для введения санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок" нужно больше фактов.
Источник: Помпео в интервью Bild
Детали: По мнению госсекретаря, США четко дали понять, что использование химического оружия неприемлемо.
Он вспомнил ситуацию с отравлением Скрипалей. Тогда Вашингтон также ввел санкции.
"Нет причин ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что могло произойти, как только будут представлены факты", – сказал Помпео.
Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.
Украинская правда